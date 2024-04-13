Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. İşte ayrıntılar...

Sultanlar Ligi'nin final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 25-21, 22-25, 25-14, 14-25 ve 9-15'lik setler sonucu 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından final serisinde durum 1-1'e geldi.

Serinin üçüncü maçı 15 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Çağı Ozan Sarıkaya, Sevim Tuncay

FENERBAHÇE OPET: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal, Stysiak (Gizem Örge)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Jack-Kısal, Elif Şahin, Hande Baladın, Stevanovic, Boskovic, Voronkova, Naz Aydemir Akyol, Yaprak Erkek, Gray, Beyza Arıcı, Aybüke Tuna Özel (Simge Aköz)

SETLER: 25-21, 22-25, 25-14, 14-25, 9-15

SÜRE: 118 dakika (26', 28', 22', 25', 17')