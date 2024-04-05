Ziraat Bankkart 2-3 Fenerbahçe Parolapara (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fenerbahçe Efeler Ligi'nde finalde!

Efeler Ligi play-off yarı final serisi 2'nci maçında Fenerbahçe Parolapara konuk olduğu Ziraat Bankkart'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip seriyi 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2024- 20:33