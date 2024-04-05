Efeler Ligi play-off yarı final serisi 2'nci maçında Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Seride durumu 2-0'a getiren sarı-lacivertliler finale yükseldi. Fenerbahçe Parolapara finalde Halkbank ile karşılaşacak.
ALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu
ZİRAAT BANKKART: Anderson, Arslan Ekşi, Samet Faik Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın (Berkay Bayraktar)
FENERBAHÇE PAROLAPARA: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Vahit Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Caner Peksen, Kaan Gürbüz, Deniz Ali Yılmaz, Hasan Sıkar, Nikoaly Penchev (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin)
SETLER: 22-25, 21-25, 25-20, 25-14, 13-15
SÜRE: 135 dakika (27', 32', 28', 26', 22')