Sultanlar Ligi yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, evinde VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Sultanlar Ligi yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, sahasında VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Mücadelenin setleri 25-11, 23-25, 25-21 ve 25-15 sonuçlandı.

Serinin ikinci maçı 4 Nisan Perşembe günü Vakıfbank'ın ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Erol Akbulut, Recep Karakoç

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin, Yaprak Erkek (Simge Aköz, Aybüke Özel)

VAKIFBANK: Zehra Güneş, Bahar Akbay, Gabi, Cansu Özbay, Busa, Frantti, Carutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu, Zeynep Demirel, Begüm Kaçmaz, Selin Çalışkan, Thompson ( Ayça Aykaç, Aylin Acar)

SETLER: 25-11, 23-25, 25-21, 25-15

SÜRE: 110 dakika (20, 34, 31, 25)