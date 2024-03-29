ÇBK Mersin 91-64 Beşiktaş BOA (MAÇ SONUCU-ÖZET) Beşiktaş elendi Mersin finale çıktı!

Son dakika spor haberi: ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off yarı final ikinci maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 91-64 yendi ve seride 2-0 öne geçerek finale yükseldi. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2024- 16:37