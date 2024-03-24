Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 2'nci durağının ilk yarışını ilk sırada tamamladı. Katalonya'da gerçekleşen yarışa 1'inci cepten başlayan Toprak, elde ettiği başarıyla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 2'nci durağı olan İspanya hafta sonunda ilk yarışı podyumun birinci basamağında tamamladı. Toprak Razgatlıoğlu, yarışın ilk 10 turunda tempo yükselten Bulega'nın lastiklerinin bitmesiyle farkı yavaş yavaş kapadı. Son turda ise öne geçerek yarışı kazandı.

Katalonya'da gerçekleşen yarışa ilk sıradan başlayan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, ilk sırada başladığı yarışı liderlikle taçlandırdı. Heyecanın bir an bile dinmediği yarış boyunca ilk 3 sırada kalmayı başaran Razgatlıoğlu, son turda tekrar liderliği ele geçirerek yarışı birinci sırada tamamlamayı başardı.