AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Opet rakibi Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek Kadınlar Kupa Voley Final kupasını müzesine götürdü.
Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Türk Hava Yolları'nı 3-1 geçip adını finale yazdırmıştı.
Eczacıbaşı Dynavit, Axa Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde rakibi VakıfBank'ı 25-18, 25-23, 22-25, 24-26 ve 15-12'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup ederek finale yükselmişti.
İŞTE SET SONUÇLARI:
1.Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 25-23 Eczacıbaşı Dynavit
2. Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 16-25 Eczacıbaşı Dynavit
3.Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 25-17 Eczacıbaşı Dynavit
4.Set Sonucu: Fenerbahçe Opet 25 - 20 Eczacıbaşı Dynavit