Zirve yine Toprak Razgatlıoğlu’nun!

Son dakika spor haberi: Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun ikinci ayağı olan İspanya’da gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonunda başladı. Toprak bu yarışta BMW ile ilk, kariyerinin ise 40’ıncı galibiyetini almış oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2024- 18:10