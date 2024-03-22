2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri Antalya'da

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri’ne hem erkeklerde hem de kadınlarda 5 Mayıs’ta Antalya ev sahipliği yapacak.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2024- 22:19