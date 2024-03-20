Eczacıbaşı - Imoco Volley Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eczacıbaşı - Imoco Volley Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Eczacıbaşı ile Imoco Volley Conegliano karşı karşıya gelecek. Yarı final rövanş maçın heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı da araştırılıyor. Peki, Eczacıbaşı - Imoco Volley Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2024- 10:42