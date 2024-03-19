Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Opet ve Allianz Vero Volley karşı karşıya gelecek. Yarı final rövanş maçın heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı da araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Opet, Allianz Vero Volley ile karşılaşacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE OPET - ALLIANZ VERO VOLLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı 19 Mart Salı günü saat 20:00'de Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.