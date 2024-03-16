Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Parolapara evinde ağırladığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Nazire Aylin Turnaoğlu
Fenerbahçe Parolapara: Penchev, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Caner Pekşen, Ghaziani, Kaan Gürbüz, Deniz Yılmaz, Mert Cuci, Yiğit Gülmezoğlu)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkun Üstündağ, Yiğit Aslan, Cüneyt Dağcı, Yusuf Eken, Mert Güneş, Görkem Sertel (Fatih Yörümez, İsmail Koçak, Turgut Lelik)
Setler: 25-21, 25-20, 25-16
Süre: 73 dakika (26, 24, 23)