Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Erkek Milli Takımı ve Avrupa İkincisi olan Kadın Milli Takımını tebrik etti. İşte detaylar...

Erkek Milli Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende şampiyon oldu. Kadın Milli Takımı ise Avrupa ikincisi oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Erkek Milli Takımı ile Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Milli Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Milli Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan milli güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum.