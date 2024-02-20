Vakıfbank ilk maçta mağlup!
Onur Demirci Avrupa ikincisi!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL?
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Icardi paylaşımı! G.Saray'dan Icardi paylaşımı! 16:51
Muslera Avrupa'yı sallıyor! İstatistikleri... Muslera Avrupa'yı sallıyor! İstatistikleri... 16:27
F.Bahçe'de Kasımpaşa mesaisi! Fred... F.Bahçe'de Kasımpaşa mesaisi! Fred... 15:50
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? 15:28
G.Saray'da Sparta Prag mesaisi başladı! G.Saray'da Sparta Prag mesaisi başladı! 14:41
İşte Szymanski'nin yeni takımı! İşte Szymanski'nin yeni takımı! 14:37
Daha Eski
Fred'in MR sonucu ortaya çıktı! Fred'in MR sonucu ortaya çıktı! 13:37
Cimbom'a İngiliz hakem! Cimbom'a İngiliz hakem! 12:34
2 yıldızdan İsmail Kartal'a müjde! 2 yıldızdan İsmail Kartal'a müjde! 12:15
Beşiktaş'ta derbi öncesi büyük endişe! Beşiktaş'ta derbi öncesi büyük endişe! 11:51
Talisca bu kez Türkiye'ye dönüyor! Talisca bu kez Türkiye'ye dönüyor! 11:29
Fırtına yerli oyunculardan ilerliyor! Fırtına yerli oyunculardan ilerliyor! 11:20
SON DAKİKA