TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'un haberine göre Başkan Üstündağ, erkeklerde ve kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi finallerinin Türkiye'de oynanacağını açıkladı.
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ müjdeyi verdi! CEV Şampiyonlar Ligi finalleri...
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Üstündağ, erkeklerde ve kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi finallerinin Türkiye'de oynanacağını açıkladı.
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Yayın Tarihi: 19.02.2024- 11:34