Feyzullah Aktürk, Polonyalı güreşçi Michal Jan Bielawski İLE Moldova'dan Andrian Grosul'u eledi ve yarı finalde Gürcistan'dan Miriani Maisuradze'nin rakibi oldu. Maisuradze'yi 8-0 mağlup ederek finale kalan milli sporcu, Slovakya'dan Boris Makoev ile karşılaştı. Final maçını 8-0 kazanan Feyzullah Aktürk, altın madlaya kazandı. Aktürk, üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.
Milli güreşçi Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı!
Son dakika spor haberi: Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Romanya’nın başkenti Bükreş'te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 92 kiloda Slovakya'dan Boris Makoev'i 8-0 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.
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Yayın Tarihi: 18.02.2024- 21:09