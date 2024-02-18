Milli güreşçi Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı!

Son dakika spor haberi: Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Romanya’nın başkenti Bükreş'te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 92 kiloda Slovakya'dan Boris Makoev'i 8-0 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2024- 21:09