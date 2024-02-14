Rıza Kayaalp'ten 27. madalya!
F.Bahçe yarı finalde!
14 Şubat 2024 Döviz Kuru!
💥Süper Loto sonuçları! (13 Şubat)
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