AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Final müsabakasında Fenerbahçe Parolapara, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş
Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Luburic, Caner Pekşen, Penchev)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Furkan Aydın, Gunter, Enes Atlı, Halit Kurtuluş, Arda Bostan, Ivanov (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Eray Yetkin, Can Koç, Ahmet Can Büyükgöz)
Setler: 23-25, 31-29, 25-21, 28-26
Süre: 132 dakika (31, 37, 27, 37)