Fenerbahçe Parolapara - Galatasaray HDI Sigorta maçı ne zaman? Saat kaçta? | FB GS voleybol maçı CANLI

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Parolapara ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Parolapara - Galatasaray HDI Sigorta maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2024- 15:51 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024- 15:51