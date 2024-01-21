Voleybolda Efeler Ligi'nin 16'ncı hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Halkbank'a 3-2 mağlup oldu.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-22, 22-25, 25-18, 18-25 ve 21-23 sonuçlandı.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
ARKAS SPOR: Efe, Ertuğrul Gazi, Grozer, Hoag, Kartev, Ulaş Kıyak, Ahmet, Onurcan, Burutay, Canham, Gökçen
HALKBANK: Aziz, Lagumdzija, Matic, Ma'a, Ngapeth, Yunus Emre, Volkan, İzzet, Tuna, Perrin
SETLER: 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 21-23
SÜRE: 133 dakika (27, 27, 23, 25, 31)