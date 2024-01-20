18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur ikinci maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur B Grubu ikinci maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, ikinci maçında Sırbistan'ı 25-21, 25-17 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Grubunu 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3 puan alarak ikinci sırada tamamlayan 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, üçüncülük maçında yarın TSİ 18.30'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.