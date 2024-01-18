Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, "2023'te hem dünya şampiyonu hem de yılın sporcusu olmak benim ve ülkem için gurur verici. Bu yıl da olimpiyat şampiyonu olarak yılın sporcusu seçilmek istiyorum." dedi. | Son dakika spor haberleri

İlk yayını henüz 3 yaşındayken eline alan, ilk okunu da 5 yaşındayken atan Türk okçuluğunun yıldız sporcusu Mete Gazoz, şampiyonluklara giden yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Yılın yaklaşık 260 gününü milli takım kampları ve şampiyonalarda geçiren Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından 2023 yılının klasik yay kategorisinde "yılın okçusu" seçilmesinin gururunu yaşıyor. Bu ödüle 2018 ve 2021'den sonra üçüncü kez layık görülen Gazoz, Antalya'daki milli takım kampında her gün onlarca oku olimpiyat şampiyonu olmak ve 2024 yılında da yılın sporcusu ödülünü elde etmek için atıyor.

Olimpiyat şampiyonu Gazoz, Okçuluk Milli Takımı'nın Antalya'da düzenlediği kampta yaptığı açıklamada, kondisyon ve dayanıklılık antrenmanları yaptıklarını, 2 hafta sonra da performans ve teknik odaklı çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi.

"OLİMPİYATLARDA BİZİ ŞAMPİYONLUĞA GÖTÜRECEK ELİMİZDE ZATEN BİR FORMÜL VAR"

Okçulukta iki olimpiyat üst üste altın madalya alan başka bir sporcunun olmadığına dikkati çeken Gazoz, "Bu durumu Paris'te değiştirmeyi düşünüyorum. Bireyselden önce erkek takımı olarak olimpiyatlarda mücadele edeceğiz. Takım olarak şampiyon olup altın madalyayı almayı daha çok istiyorum. Takım olarak başardıktan sonra bireysel maçlarım çok daha kolay, stressiz ve rahat geçecek. Takım arkadaşlarımla deneyimlerimi paylaşıyorum." dedi.

Kendisine çok güvendiğini aktaran Gazoz, "Olimpiyatlarda bizi şampiyonluğa götürecek elimizde zaten bir formül var. Yapılması gerekenleri biliyoruz. O yüzden endişe edecek, korkulacak bir durum yok aslında. Kariyerimde toplamda 7 olimpiyat görürüm gibi geliyor. Madalya sayısı olarak da takım ve ferdi olarak 7-8 madalya kazanmayı hedefliyorum. Okçuluğa hizmetim sporu bıraktıktan sonra da devam edecek." diye konuştu.

Yılın sporcusu olmaktan dolayı mutluluk yaşadığını dile getiren Gazoz, "Oylamaya bütün dünyadan çok fazla insan katıldı. Okçuluk Türkiye'de olduğu gibi dünyada da büyüyor. 2023'de hem dünya şampiyonu hem de yılın sporcusu olmak benim ve ülkem için gurur verici. Bu yıl da olimpiyat şampiyonu olarak yılın sporcusu seçilmek istiyorum." ifadelerini kullandı.