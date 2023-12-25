Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla 25 Aralık 2023, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. A Spor Yayın Koordinatörü Tahsin Ender Bilgin'in açılış konuşmasıyla başlayan Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın önemli açıklamaları ile devam etti. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, 'Kadın Futbolu' özel oturumu ile devam etti.. Özel oturuma; Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı Yağmur Uras katıldı. Oturum, Sabah Gazetesi Spor Editörü Yasemin Yıldırım'ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Özel oturumun ardından Zirve, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu ve Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç'in 'Kadın Futboluna Yatırım' özel sunumları ile devam etti. 'Voleybol Ülkesi Türkiye' özel oturumunda Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, A Spor Programcısı Melike Çelik'in moderatörlüğünde önemli bilgiler paylaştı. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin ardından Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni gerçekleşti. Ödül töreni spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.