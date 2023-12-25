Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takım Menajeri Pelin Çelik Fotomaç TV'ye konuştu!
Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takım Menajeri Pelin Çelik, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin ardından Fotomaç TV'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte o röportaj... | Son dakika spor haberleri
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 25.12.2023- 17:19
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yılın en iyileri ödüllerini aldı. Törene katılım sağlayan isimlerden birisi de Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takım Menajeri Pelin Çelik'ti.
Çelik tören sonrası Fotomaç TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Pelin Çelik, Melissa Vargas'ın sakatlığına dair konuştu.
İŞTE O RÖPORTAJ:
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