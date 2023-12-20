Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Sporun güzelliği, evrenselliği ile her alanda olduğu gibi bizim kendi branşımız da üzerine düşen görevleri yerine getirdi. Avrupa şampiyonalarında, dünya oyunlarında ve diğer yarışmalarda çok ciddi başarılar elde ettik" dedi. | Son dakika spor haberleri

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar açıklamalarda bulundu. 2023 yılının geride kalmasına az bir zaman kala yıl içinde birçok müsabakada çeşitli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Fatih Çintimar, Gazze'de yaşanan olaylardan dolayı da İsrail ve Amerika'yı kınadı. Fatih Çintimar, "2023 yılı maalesef hem ülkemiz hem de dünya adına acıların yaşandığı bir yıl oldu. Öncelikle ülkemizdeki depremlerde hayatını kaybedenleri anıyorum. Son dönemlerde de maalesef Gazze üzerindeki karabulut... İsrail ve Amerika'yı kınıyorum. Hakikaten orada o kadar çocuğun o kadar kadının bilerek öldürülmesini kınamak bile yetmiyor" diye konuştu.

"BİRÇOK MADALYA KAZANDIK"

Sporun 2023 yılındaki karanlık tablo içinde umut olan bir nokta olduğunu dile getiren Çintimar, "Bu da sporun güzelliği, evrenselliği ile her alanda olduğu gibi bizim kendi branşımız da üzerine düşen görevleri yerine getirdi. Bu yıl çok ciddi başarılar elde ettik. Avrupa şampiyonalarında, dünya oyunlarında ve diğer yarışmalarda çok ciddi başarılar elde ettik. Bu başarılar ışığında majör dediğimiz 30 madalya kazandık. Bunun dışında 200'e yakın uluslararası madalya kazandık. Bununla birlikte çeşitli platformlarda ödüller kazandık. Bugün de Ata Spor Kulübü'nün ödül töreninde 2 sporcu kendi alanlarında birinci olarak seçildiler. Tuğba Danışmaz Avrupa Salon Şampiyonası'nda 14 metre üstü atlayan ve atlama branşında Avrupa şampiyonu olan sporcumuz olarak ödüle layık görüldü. Kendisi Güney Afrika'da olimpiyatlar için kampta. İsmail Nezir ise 400 metre engellide hem dünya hem Avrupa şampiyonu, hem Dünya Universiade'da gümüş madalya bunun yanında uluslararası müsabakalarda kürsüde yer alan sporcumuz. Bu bizim için onur verici bir durum. Ata Spor Kulübü'nün başkanına ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yılın son haftasındaki ödüllerini teslim alarak Güney Afrika'ya iletmiş olacağız. Onlar da bu motivasyonla olimpiyat hazırlıklarına devam edecekler" şeklinde konuştu.