Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank | CANLI (Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank maçı canlı izle)

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinde ilk kez iki Türk takımı finalde kozlarını paylaşıyor. Voleybol finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, şampiyonluk için mücadele ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2023- 16:11 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023- 16:11