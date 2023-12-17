Eczacıbaşı Dynavit 3-2 VakıfBank (MAÇ SONUCU-ÖZET) Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı!

Son dakika spor haberi: FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinde ilk kez iki Türk takımı finalde karşılaştı. Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank arasında gerçekleşen mücadeleyi Eczacıbaşı 3-2 kazandı ve kupaya uzandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2023- 16:42 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023- 17:07