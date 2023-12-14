Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ilk maçında Brezilya ekibi Gerdau Minas'ı 25-19, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Eczacıbaşı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonadaki ilk maçında Gerdau Minas takımını 3-0 yendi. Turuncu-beyazlılar, A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında yarın TSİ 14.30'da Çin'in Tianjin Bohai Bank takımıyla karşılaşacak.
SALON: Dragon Sports Center
HAKEMLER: Ziling Wang, Joo-Hee Kang
ECZACIBAŞI DYNAVIT: Hande, Jack-Kısal, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic (Simge, Yaprak, Elif, Gray, Beyza, Czyrnianska)
GERDAU MINAS: Pri Daroit, Kudiess, Tomazoni, Pena Isabel, Thaisa, Nascimento (Nyeme)
SETLER: 25-19, 25-11, 25-18
SÜRE: 72 dakika