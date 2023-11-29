Halkbank 3-2 Berlin Recycling Volleys (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Halkbank sahasında galip!

Halkbank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci maçında Almanya’nın Berlin Recycling Volleys takımını sahasında 3-2 mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2023- 21:25