Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Medine Damla Düşgün (16), babasının ısrarıyla 3 yıl önce başladığı halterde Türkiye şampiyonu oldu. Düşgün, "Spora babamın fiziksel yapımı uygun bulmasıyla başladım. Pandemi sürecinde de bir arkadaşımın halterde derece almasıyla ilgim ve merakım biraz daha arttı. Geçtiğimiz nisan ayında Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda halter branşında Türkiye şampiyonu oldum. Şimdiki hedeflerim ise 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmak, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak" dedi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Medine Damla Düşgün, 3 yıl önce babası Kara Düşgün'ün ısrarlarıyla haltere başladı. Düşgün'ün arkadaşı da aynı branşta derece alınca, haltere olan ilgisi arttı. Bünyan ilçesinde eğitim hayatına devam eden Medine Damla Düşgün, antrenmanlarını da burada yapmaya başladı. Okulu tatil olduğunda antrenmanlarına evde devam eden Düşgün, sokak koşularına çıkarak ve ağırlık antrenmanı olarak da odun kırarak çalışmalarına devam etti. Günde 8 saat yoğun tempoyla yarışmalara hazırlanan Düşgün, geçtiğimiz mart ayında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Medine Damla Düşgün ve babası Kara Düşgün, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Şimdiki hedefinin ise 2028 olimpiyatlarına katılmak olduğunu söyleyen Düşgün, "Spora babamın fiziksel yapımı uygun bulmasıyla başladım. Pandemi sürecinde de bir arkadaşımın halterde derece almasıyla ilgim ve merakım biraz daha arttı. Eğitim hayatıma ve antrenmanlarıma Bünyan ilçesinde devam ediyorum. Katılacağım Türkiye ve Avrupa şampiyonalarına 8 saat süren çift antrenmanla hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"AĞIRLIK ANTRENMANLARI YAPMAK İÇİN EVDE ODUN KIRIYORUM"

Pes etmeyi düşündüğü anlar olduğunu söyleyen Düşgün, "Geçirdiğim ani sakatlıklardan dolayı pes etme durumuna çok geliyorum. Ama İstiklal Marşı'nı okutturmak ve bayrağımızı dalgalandırmak adına tekrardan antrenmanlarıma devam edip, kendime verdiğim sözleri tutmaya çalışıyorum. Okullar tatil olduğunda çalışmalarıma Yeşilhisar'da bulunan sosyal tesislerde ve evde devam ediyorum. Sokak koşularına çıkıyorum. Ağırlık antrenmanı yapmak için evde odun kırıyorum" diye konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN PES ETMESİNLER"

Katıldığı yarışmalara değinen Düşgün, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz nisan ayında Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda halter branşında Türkiye şampiyonu oldum. Yıldızlar Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldum. Aynı zamanda muaythai branşında da Türkiye ikinciliğim var. Ocak ayından sonra gittiğim bütün yarışmalardan madalyasız dönmeyeceğimin sözünü veriyorum. Hocalarımın ve kendi emeklerimi boşa çıkarmamak adına çalışıyorum. Hedeflerim ise 2028 olimpiyatlarına katılmak, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Benim spor yapan kardeşlerime söylemek istediğim şeyler var. Hiçbir zaman pes etmesinler. Aldıkları dereceler, yaptıkları çalışmalar, azimleri ve hırsları ile kendilerini başarılı bir yerlere her zaman getirirler."

KARA DÜŞGÜN: AVRUPA'DA DA GÖRMEK İSTİYORUM

Medine Damla Düşgün'ün babası Kara Düşgün (54) ise "4 tane kızım var. En küçükleri Medine Damla. Kızımı bu spora ben teşvik ettim. Medine'nin elde ettiği Türkiye birinciliğinden sonra onu Avrupa'da da görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.