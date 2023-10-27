Formula 1'de Meksika Grand Prix'si heyecanı!
Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak Meksika Grand Prix'siyle devam edecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 27.10.2023- 13:39
Pilotlar klasmanında Max Verstappen, Katar'da şampiyonluğunu ilan etmişti.
Yarışta sıralama turları pazar günü TSİ 00.00'de, yarış da pazar günü TSİ 23.00'de başlayacak.
Meksika Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:
PİLOTLAR
1 - Max Verstappen (Hollanda): 466 puan
2 - Sergio Perez (Meksika): 240 puan
3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 201 puan
4 - Fernando Alonso (İspanya): 183 puan
5 - Carlos Sainz (İspanya): 171 puan
TAKIMLAR
1 - Red Bull: 706 puan
2 - Mercedes: 344 puan
3 - Ferrari: 322 puan
4 - McLaren: 242 puan
5 - Aston Martin: 236 puan