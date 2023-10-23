ABD GP'de kazanan Max Verstappen!

Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, ABD Grand Prix'sinden de zaferle ayrıldı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2023- 12:34