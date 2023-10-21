Vodafone Sultanlar Ligi, 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. VakıfBank ile Galatasaray Daikin kozlarını paylaştı. Sarı-siyahlılar, rakibini 25-12, 25-15 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Cansu Özbay, Busa, Bahar Akbay, Thompson, Guimaraes (Ayça

Aykaç, İdil Başcan, Karatasu, Van Aalen)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Ayçin

Akyol, Tashiro (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Gniting)

Setler: 25-12, 25-15, 25-16

Süre: 59 dakika (19, 20, 20)