A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 7. ve son maçında Tunus'u 3-0 yendi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmayı rakibine set vermeden kazanan ay-yıldızlılar, grubunu 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı. Tunus ise 7. maçından da mağlup ayrıldı.
Grubunda ilk 2'ye giremeyerek olimpiyat eleme turnuvasında Paris 2024'e katılma hakkı elde edemeyen milliler, katılım şansını 2024 Voleybol Milletler Ligi'nin sonrasına bıraktı.
Salon: Yoyogi
Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Fabrice Collados (Fransa)
Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Faik Samet Güneş, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arda Bostan (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Yasin Aydın, Enes Atlı)
Tunus: Romdhane, Agrebi, Nagga, Othmen, Kadhi, Slimene (Korbosli, Karamosli, Mrabet, Lasgher, Bouguerra)
Setler: 25-13, 25-22, 29-27
Süre: 78 dakika