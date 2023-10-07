Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, Katar'da gerçekleştirilen sprint yarışını ikinci sırada tamamlayarak 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu.

Bu sonuçla Verstappen, 2015 yılında başladığı F1 kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

Tarihte bunu başarabilen 10 pilot arasına giren Max Verstappen, üç kez şampiyon olabilen 11. F1 pilotu oldu.

Hollandalı pilot, aynı zamanda arka arkaya üç dünya şampiyonluğu elde eden beş pilottan birisi de oldu. Bunu başarabilen diğer isimler Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton.