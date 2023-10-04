A Milli Erkek Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu dördüncü maçında ev sahibi Japonya'ya 3-0 mağlup oldu. Mililer bu sonuçla, elemelerdeki 4'üncü maçında 3'üncü yenilgisini aldı.



Filenin Efeleri, elemelerdeki beşinci maçında 6 Ekim Cuma günü saat 04.00'te Finlandiya ile karşılaşacak.

Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

SALON: Yoyogi National

HAKEMLER: Dziewirz Scott (Kanada), Andrea Puecher (İtalya)

JAPONYA: Taishi, Sekita, Ishikawa, Kentaro, Yuji, Ran (Tomohiro (L), Kento, Tatsunori, Masato, Ryu)

TÜRKİYE: Bedirhan, Arslan, Yiğit, Mert M., Adis, Mirza ( Volkan (L), Berkay(L), Kaan, Arda, Yasin)

SETLER: 25-15, 25-20, 25-19

SÜRE: 1 saat 16 dakika