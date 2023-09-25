Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Buz Adası'nda 1 Ekim Pazar gününe kadar sürecek kampa şu isimler davet edildi:

Furkan Duran, Tolga Bozacı, Eray Berat Önal, Oğulcan Kızılkaya, Fatih Faner, Emir Ali Seçer, Emre Faner, Mert Özdemir, Yusuf Kenan Kars, Bedir Baran Bayazit, Kemal Can Aydin, Emrah Savaş, Mehmet Ergene, Furkan Şentürk, Ogün Kadir Uzunali, Murat Can Kızılkaya, Enes Arda Özkan, Abdullah Suat Kanat, Ferhat Bakal, Gökalp Solak, Ömer Faruk Kars, Çağan Efe Odabaş, İsmet Eren Gökçen, Muhammed Sefa Kavaz, Mehmet Ayberk Karadağ, Fatih Tayğar, Mehmet Ali Turan, Sait Bingöl, Oğuz Karakoç, Osman Emin Meydancı, Taha Ergene, Enes Demir, Ahmet Hars, Kerem Altun.