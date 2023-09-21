BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI CANLI 📺 | Brezilya Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Milliler 4 maçta 4 galibiyet ile ilerlerken, 5. maçını da kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2023- 15:50 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023- 15:50