BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI CANLI 📺 | Brezilya Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Milliler 4 maçta 4 galibiyet ile ilerlerken, 5. maçını da kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2023- 15:50 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023- 15:50
2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BREZİLYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Brezilya Türkiye 22 Eylül Cuma günü saat 10:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.
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