Türkiye 3-0 Bulgaristan (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları mücadeleyi 3-0 kazandı ve grupta 2'de 2 yaptı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2023- 10:00