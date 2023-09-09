2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 9'uncu durağı olan Fransa'da Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta birinci oldu.

Yarışa 4'üncü sıradan başlayan Pata Yamaha Prometeon takımının 26 yaşındaki Türk pilotu, podyumda ilk basamağı almayı başardı.

Toprak Razgatlıoğlu aldığı sonuçla birlikte genel sıralamada 378 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Toprak şampiyona lideri Alvaro Bautista ile de arasındaki puan farkını 55'e indirdi.

2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa etabında superpole ve ikinci yarış, yarın koşulacak.