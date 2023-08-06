Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, finalde Kanadalı Eric Peters ile karşı karşıya geldi. Mete Gazoz, rakibini 28-27, 28-30, 24-28, 30-28 ve 28-29 setler sonucunda 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.



"BUGÜN GEZEGENİN EN İYİ OKÇUSU BEN OLDUM"



Olimpiyat Şampiyonluğunun ardından Dünya Şampiyonluğunu da elde eden Mete Gazoz, galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Mete Gazoz, "Çok da iyi oldu, güzel oldu. Berlin'i çok seviyordum, şimdi daha da çok seviyorum. Anlamı çok büyük benim için. Dün kazandığımız takım kotası bence daha önemli bundan. Ben dün ağlamadım finalim var diye ama ağlamak istemiyorum. Bugün gezegenin en iyi okçusu ben oldum, olmaya da devam edeceğim" dedi.



BAKAN BAK'TAN TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini mağlup ederek Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz'u yayımladığı mesaj ile tebrik etti.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda, erkekler klasik yay final mücadelesinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Olimpiyat şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu da olarak bizleri gururlandıran Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."



BİREYSELDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN İLK TÜRK OKÇU OLDU



Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonasında altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu ve bu başarısıyla tarihe geçti. Aynı zamanda Dünya Şampiyonası'nda finale çıkan ilk Türk okçu olurken, Dünya Şampiyonu olarak büyük başarı elde etti.



BRONZ VE GÜMÜŞ MADALYA SAHİPLERİNİ BULDU



Şampiyonayı 1'inci tamamlayarak altın madalyanın sahibi olan Mete Gazoz'un dışında 2'nci ve 3'üncüler de madalyalarını aldı. Kanadalı Eric Peters Gümüş madalyayı kazanırken, Brezilyalı Marcus D'Almeida ise gümüş madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı.