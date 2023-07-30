A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda finale çıktı. Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın galibi olan ülke 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılım hakkı sağlayacak. Türkiye - Katar maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
TÜRKİYE - KATAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Filenin Efeleri Katar karşılaşması 30 Temmuz Pazar günü, saat 19:00'da başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
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