ABD - Polonya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Milletler Ligi

ABD - Polonya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan, ABD - Polonya karşılaşmasıyla devam ediyor. Arlington'da yapılacak olan maç, College Park Center Stadyumu'nda oynanacak. Peki ABD - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2023- 14:00