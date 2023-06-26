Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Millî Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2023- 17:38