Türkiye 3-2 Ukrayna (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon Filenin Efeleri!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri rakibini 3-2'lik setlerle mağlup etti ve şampiyon oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2023- 23:38 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023- 23:55