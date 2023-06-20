VakıfBank, Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank, daha önce Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Dynavit forması da giyen ABD'li pasör çaprazı Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2023- 20:42