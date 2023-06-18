Ramil Guliyev Avusturya'da 3. oldu!
Avusturya’da gerçekleşen Uluslararası Horst Mandl Memorial Graz 2023 yarışmasında milli sporcu Ramil Guliyev 200 metreyi 20.86 ile tamamladı ve üçüncü oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 18.06.2023- 12:05
Avusturya'da yapılan Uluslararası Horst Mandl Memorial Graz 2023 yarışmasında milli atlet Ramil Guliyev 200 metreyi 20.86 ile koştu ve bu sonuçla 3. sırada tamamladı. Guliyev, aynı zamanda sezonunda en iyi derecesini yapmış oldu.
Yarışmayı Nijerya'dan Seye Ogunlewe 20.63'lük derecesi ile birinci bitirdi.