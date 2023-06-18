Ramil Guliyev Avusturya'da 3. oldu!

Ramil Guliyev Avusturya'da 3. oldu!

Avusturya’da gerçekleşen Uluslararası Horst Mandl Memorial Graz 2023 yarışmasında milli sporcu Ramil Guliyev 200 metreyi 20.86 ile tamamladı ve üçüncü oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2023- 12:05