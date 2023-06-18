17 yaşındaki milli tenisçi Melisa, finalde 1 numaralı seribaşı Alman Amelie Van Impe ile karşılaştı. 3 saat 26 dakika süren mücadelede rakibini 6-7, 6-0, 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup eden Melisa, profesyonel kariyerinde ilk tekler şampiyonluğunu kazandı.
Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa'daki W15 Norges-la-Ville Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu
Fransa'da düzenlenen W15 Norges-la-Ville Tenis Turnuvası'nda gençler kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Melisa Ercan, kariyerinin ilk tekler şampiyonluğuna ulaştı.
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Yayın Tarihi: 18.06.2023- 20:07