Moussa Dembele kimdir? Moussa Dembele kaç yaşında, nereli ve hangi pozisyonda oynuyor? Kariyer detayları...

Bu sezon adı sık sık Türk takımları ile anılan Fransız yıldız isim Moussa Dembele, Lyon ile sözleşmesi bittikten sonra transferin gözde ismi haline geldi. Moussa Dembele ile ilgili araştırma yapanlar, Moussa Dembele kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? ifadeleri ile sotgulama yapıyor. Peki, Moussa Dembele kimdir? Moussa Dembele kaç yaşında, nereli ve hangi pozisyonda oynuyor?

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Moussa Dembele'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fransız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Moussa Dembele kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996 yılında Pontoise, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Fulham kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Celtic, Lyon ve Atlético Madrid kulüplerinde oynadı. Bu sezon 28 maçta 3 gol 1 asist yapmıştır.