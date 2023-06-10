Romanya 2-3 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) CEV Avrupa Altın Ligi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 4. maçında Romanya’yı 3-2 yendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 10.06.2023- 20:09
Salon: Dumitru Popescu Colibasi
Hakemler: Jan Krticka (Çekya), Alin Mateizer (Romanya)
Romanya: Rata, Balean, Vologa, Dumitru, Aciobanitei, Bartha, Kantor (L) (C.Bartha, Cherbeleata, Calin, Bala, Iftime)
Türkiye: Mert Matic, Adis, Efe, Faik Samet, Arslan, Yiğit, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Vahit Emre, Mirza, Arda)
Setler: 18-25, 25-23, 27-25, 19-25, 6-15
Süre: 135 dakika (26,35,32,26,16)