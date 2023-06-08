Hasan Kantaş’tan gümüş madalya

Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan ve 5-8 Haziran tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Karakucak Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Elazığ adına mücadele eden Elazığ MTAL öğrencisi Hasan Kantaş 45 kiloda Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Okul sporları çerçevesinde Mersin'de düzenlenen Karakucak Türkiye Şampiyonası mücadele eden sporcumuz Hasan Kantaş Türkiye 2'ncisi olarak şehrimize bir madalya daha kazandırdı. Sporcularımız her geçen gün bizi gururlandırmaya devam ediyorlar. Başarısından dolayı sporcumuz Hasan'ı ve emeklerinden dolayı antrenör Turgay Özen'i tebrik ederiz" denildi.