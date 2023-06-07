Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Terzic ile yolların ayrıldığı hatırlatılarak, "Sarı Melekler ile birlikte 2022-2023 sezonunda kazandığımız Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi şampiyonluğumuzda takımımızın başantrenörlüğünü yapan Zoran Terzic'e, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Zoran Terzic, 2018-2019'da başına geçtiği sarı-lacivertli ekipte 5 yıl görev aldı.
Zoran Terzic'e Teşekkürlerimizle— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) June 7, 2023
2018-19 sezonundan itibaren Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlük görevini üstelenen Zoran Terzić ile yollarımız ayrılmıştır.
Beş sezondur Takımımızı çalıştıran,
Sarı Melekler ile birlikte 2022-23 sezonunda kazandığımız… pic.twitter.com/2HYD2EdTZM